Quarteto português de "consciência tranquila": «Se na próxima estivermos a 100% podemos lutar pelo pódio»

O quarteto da estafeta mista que levou Portugal ao sétimo lugar nos Europeus de Munique revelou-se este domingo satisfeito e de "consciência tranquila" pelo seu desempenho, acreditando que, em condições ideais, poderia ter sido ainda melhor.

"Individualmente, hoje correu-me muito bem. Entregar em segundo foi espetacular, é o sítio onde quero estar nas competições todas e era onde queira estar ontem (sábado). Hoje, consegui uma boa natação, mostrar o trabalho que tenho feito. E depois foi manter-me na frente e lutar por manter Portugal dentro das medalhas o mais tempo possível", resumiu Vasco Vilaça, 13.º no desafio individual.

O vice-campeão do mundo em 2022 passou o testemunho a Melanie em segundo lugar, a apenas três segundos da líder Suíça, com a colega a ganhar a dianteira na natação, antes de cair para nono com o ciclismo e corrida, a 1.27 minutos da França

"A queda de sexta-feira condicionou bastante a minha performance. Estivemos em primeiro, se todos estivéssemos descansados o pódio era possível. Mas são bons indicadores para competições futuras. Se na próxima estivermos todos a 100%, podemos lutar por esses pódios", disse a 24.ª da prova individual, recordando que algumas equipas usaram atletas que só hoje se estrearam nestes Europeus.

João Pereira, que tinha sido sexto no sábado, recuperou algumas posições, garantindo que se sentiu "muito bem e capaz de ter um novo desafio na segunda-feira", fazendo-se valer, também, da sua experiência e da "calma em alguns momentos para ter corretamente as provas".

Maria Tomé, 11.ª na sexta-feira, ficou com a 'fava' de ter de cumprir uma penalização de 10 segundos (material fora do caixote das transições deixado por um dos elementos de Portugal), a cerca de 300 metros do fim, crucial para a perda das sexta posição.

"Sabia que tínhamos essa penalização e tentei ganhar o maior tempo possível. Conseguir manter o lugar, dar o máximo até ao fim. Ia a correr com a austríaca que sabia. Quando tive de parar, foi o suficiente para ela ficar com o sexto lugar", lamentou.

O diretor técnico nacional, José Estrangeiro, manifestou-se "agradado" com o desempenho dos seus pupilos, apesar de terem falhado o desejado top 5, destacando o facto de a equipa ter pontuado para o ranking olímpico.

"Eles fizeram-nos sonhar. Chegámos a liderar a prova, em condições pode ir ao pódio, mas infelizmente a Melanie ainda se ressentiu da queda de sexta-feira. Vamos passar algumas equipas no ranking de qualificação olímpica", congratulou-se.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.