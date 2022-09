Renato Teixeira e Sara Colaço vencem edição de 2022 do Estrela Xtreme Triathlon

A Serra da Estrela recebeu este fim de semana o Estrela Xtreme Triathlon, evento que desafiou meia centena de atletas a superar-se na modalidade de Half Ironman, mas em altitude, o que, em conjunto com a beleza da natureza envolvente, torna este evento único em beleza e em exigência.





Renato Teixeira e Sara Colaço venceram este fim de semana a edição de 2022 do Estrela Xtreme Triathlon, um evento que desafiou meia centena de atletas a superar-se na modalidade de Half Ironman (1,9 quilómetros a nadar, 105 quilómetros em bicicleta e 21,1 quilómetros a correr), mas em altitude (a 1400 metros), o que, em conjunto com a beleza da natureza envolvente, torna este evento único em beleza e em exigência.

Renato Teixeira, do Grupo Desportivo da Goma, cortou a meta 6:39.43 horas após a partida de sorriso rasgado e sem esconder a satisfação de ter superado este desafio na primeira posição, confessando que "depois de passar para a frente foi mais coração do que cabeça". A fechar o pódio ficaram Pedro Oliveira, do Vitória Sport Club de Triatlo, e Adelino Sousa, também do Grupo Desportivo da Goma.



Na prova feminina, Sara Colaço, do Clube Oriental de Lisboa, venceu em 9:25.43 horas. No final a atleta disse que esta foi uma conquista de "superação total". Apesar de visivelmente em esforço, a atleta não poupou elogios à prova e garantiu que conseguiu disfrutar da envolvência do percurso e daquilo que o Parque Natural da Serra da Estrela oferece: "Foi espetacular. A Serra da Estrela é lindíssima, vale sempre a pena. Estou muito contente."

Depois deste fim-de-semana, a organização, representada por Armando Teixeira, diz não ter dúvida de que o Estrela Xtreme Triathlon está no bom caminho para a muito breve prazo ser uma prova incontornável e de referência nacional e internacional, "seja pela qualidade paisagística e ambiental do Parque Natural da Serra da Estrela; pelo aproveitamento do relevo do Parque Natural da Serra da Estrela; pela experiência proporcionada ao atleta e a qualidade dos serviços prestados; ou pelo segmento de corrida, com características de trail, que diferencia este desafio de todos os outros já realizados no nosso país".

Esta foi uma edição marcada pelo sucesso desportivo e organizativo, mas também pela união dos portugueses no apoio a esta região do país, que responderam positivamente ao apelo da organização do Estrela Xtreme Triathlon e passaram o fim-de-semana na Serra da Estrela a apoiar os atletas e o que esta tem de melhor para oferecer. Depois deste Half Ironman versão "Xtreme" foram muitos os que ainda tiveram coragem de cortar a meta com os filhos ao colo e todos chegaram de sorriso nos lábios! "Entre habitantes locais, familiares e amigos dos atletas e fãs da modalidade tivemos centenas de pessoas a assistir ao evento e a visitar a região, o que cumpre totalmente o objetivo a que nos propusemos", concluiu Armando Teixeira.