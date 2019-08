Ricardo Batista conquistou título mundial de juniores

O português Ricardo Batista conquistou esta sexta-feira o título mundial de triatlo em juniores, ao vencer a prova final do campeonato, em Lausana, na Suíça.Ricardo Batista cumpriu os 750 metros de natação, 20 quilómetros de bicicleta e os cinco de corrida em 55.05 minutos, menos sete segundos do que o australiano Redmond Lorcan, segundo classificado."Foi, realmente, inacreditável, uma boa corrida. Treinei muito e durante muito tempo para isto. Estava preocupado com o percurso de ciclismo, porque estava num grupo alargado, e tentei-me manter seguro e poupar as pernas. Depois, na transição para a corrida, consegui destacar-me", afirmou o triatleta luso, que, em junho, conquistou a medalha de bronze no Europeu da categoria.O espanhol Sergio Baxter Cabrera terminou na terceira posição, a 11 segundos do vencedor.Alexandre Montez concluiu a prova no 26.º lugar, em 56.23, enquanto José Vieira abandonou a prova no setor da corrida.Na prova feminina, Maria Tomé e Mariana Vargem não foram além dos 42.º (1:05.45 horas) e do 50.ºs (1:07.06) lugares, respetivamente, enquanto Gabriela Ribeiro desistiu durante o setor de bicicleta.A italiana Beatrice Mallozzi sagrou-se campeã do mundo de juniores, em 1:00.41 horas, impondo-se à compatriota Costanza Arpinelli, que gastou mais um segundo do que a vencedora.