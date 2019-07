Ricardo Batista e Vera Vilaça disputam final da Taça do Mundo de triatlo

Os triatletas portugueses Ricardo Batista e Vera Vilaça vão disputar a final da Taça do Mundo, na Hungria, depois deste sábado terem terminado as meias-finais em oitavo e sétimo, respetivamente.Ricardo Batista foi o único dos atletas masculinos a assegurar a passagem à final de domingo, com um tempo de 33.21 minutos na primeira meia-final, que teve também Miguel Arraiolos (34.57), na 20.ª posição.Na segunda meia-final, Alexandre Nobre não conseguiu terminar a prova, enquanto Tiago Fonseca concluiu a prestação no 19.º posto, com 35.11 minutos.Com 37.22 minutos, correspondente ao sétimo lugar na segunda meia-final, Vera Vilaça assegurou uma vaga para lutar pelas medalhas, ao contrário de Madalena Amaral Almeida (38.22), que não foi além da 20.ª posição na primeira meia-final.