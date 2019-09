Ricardo Batista em nono nos Europeus de triatlo de sub-23

O português Ricardo Batista foi, este domingo, 9.º classificado no campeonato da Europa de triatlo sub-23, com Vasco Vilaça no 15.º posto na prova disputada na cidade espanhola de Valência.

Nascido em 2000, Batista acabou a prova em 51.50 minutos, a 32 segundos do novo campeão europeu, o britânico Ben Dijkstra, que cortou a meta destacado dos rivais, o espanhol Javier Pérez, segundo, e o sueco Gabriel Sandör, terceiro.

Mais abaixo, Vasco Vilaça foi 15.º e Miguel Silva foi 19.º, dentro do 'top 20', enquanto Tiago Fonseca acabou em 47.º entre 58 triatletas.

Na prova feminina, Madalena Almeida foi 10.ª classificada, ao cumprir a prova em 58.55 minutos, com a alemã Lisa Tertsch a sagrar-se campeã da Europa da categoria ao ser a única a cortar a meta antes dos 58 minutos.

A outra portuguesa em prova, Inês Oliveira, acabou em 37.º, com a dupla feminina a juntar-se a Ricardo Batista e Miguel Silva para conseguir o 10.º registo na estafeta mista, entre 12 equipas.

No Europeu de paratriatlo, Filipe Marques foi o único português em prova, na classe PTS5, acabando no 10.º lugar entre 11 participantes.