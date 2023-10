Ricardo Batista segundo classificado na Taça do Mundo de Tongyeong de triatlo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Ricardo Batista foi este sábado segundo classificado da prova masculina da Taça do Mundo de triatlo de Tongyeong, na Coreia do Sul, sendo batido apenas pelo alemão Tim Hellwig.

Hellwig gastou 50.25 minutos para concluir a prova, corrida em formato sprint (750 metros de natação, 19,98 quilómetros de ciclismo e cinco quilómetros de corrida).

A apenas quatro segundos ficou o português, com o britânico Samuel Dickinson a ser terceiro, a oito segundos do vencedor.

Este foi o melhor resultado de Ricardo Batista em provas da Taça do Mundo, depois de já ter sido bronze em New Plymouth (Nova Zelândia) este ano e em Miyazaki (Japão) em 2022.

"Foi uma corrida muito rápida desde o início. Tentámos não perder tempo na bicicleta e depois a corrida foi rápida e no final apenas tentei segui-lo e estou muito feliz com o meu segundo lugar hoje", disse o português, citado no site da World Triathlon.