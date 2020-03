Setúbal Triathlon adiado para 25 de outubro devido ao coronavírus

Inicialmente agendado para 19 de abril, o Setúbal Triathlon foi esta segunda-feira adiado para 25 de outubro, anunciou esta segunda-feira a HMS Sports em comunicado. A decisão, segundo a organização da prova, deveu-se ao "atual panorama nacional e mundial provocado pelo coronavírus"





"Não foi uma decisão fácil de tomar, mas após a devida avaliação, achamos ser a mais assertiva face à conjuntura que vivemos neste momento. Queremos que todos desfrutem ao máximo da iniciativa e da cidade de Setúbal para que a quarta edição do Lidl Setúbal Triathlon seja uma experiência singular e memorável. O trabalho, o esforço e a dedicação da organização e dos parceiros só faz sentido se os atletas usufruírem do evento no seu esplendor! Queremos que todos se possam preparar da melhor maneira, o que neste momento não é possível, principalmente com o encerramento das piscinas", explicou Hugo Sousa, diretor-geral da HMS Sports.Relativamente à nova data, o diretor da HMS Sports explica que foram tidos em conta vários fatores. "O mês de maio, devido à sua proximidade da situação atual, não seria o indicado para realizar a prova; de junho a setembro, decorrerá a época balnear, não sendo viável a realização de um evento desta natureza em Setúbal; o calendário desportivo nacional e os eventos desportivos previstos para Setúbal para o segundo semestre; as marés previstaspara o local da natação"