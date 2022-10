Superliga: Vasco Vilaça acaba etapa de Toulouse na 16.ª posição

O português Vasco Vilaça terminou este domingo em 16.º o triatlo de Toulouse, disputado no formato 'supermix' e pontuável para a Superliga da modalidade.

O formato 'supermix' reordena a sequência de segmentos, em três blocos mais curtos e com dois minutos de intervalo entre cada um.

O primeiro começou com natação, depois ciclismo e corrida, o segundo começou com corrida e prosseguiu com ciclismo e natação e finalmente o terceiro iniciou-se com ciclismo, passando depois a natação e terminando com corrida.

Cada segmento de natação era de 300 metros, os de ciclismo de 4,6 quilómetros e os de corrida 1,6 quilómetros.

Vilaça totalizou 44.48 minutos, em competição que teve por vencedor o australiano Hayden Wilde (43.07).