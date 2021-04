Tóquio'2020: Últimos pódios Mundiais presentes na Taça do Mundo de triatlo de Lisboa

Os triatletas medalhados no Mundial de 2020 vão marcar presença na Taça do Mundo de Lisboa, em 23 de maio, incluindo o português Vasco Vilaça, vice-campeão em Hamburgo, na Alemanha.

Os franceses Vincent Luis, bicampeão do mundo, e Léo Bergere, bronze, vão disputar a prova lisboeta, que vai contar com a presença, na competição feminina, da britânica Georgia Taylor-Brown, de Flora Duffy, das Bermudas, e da alemã Laura Lindemann, primeira, segunda e terceira classificadas no último campeonato do mundo.

Além de Vasco Vilaça, também Ricardo Batista e Melanie Santos constam na lista de inscritos para as provas individuais, a serem disputadas na distância olímpica, de 1,5 quilómetros de natação, 40 de bicicleta e 10 a correr.

A Taça do Mundo de Lisboa, que conta sobretudo para os rankings mundial e de qualificação, é antecedida da prova de qualificação olímpica de estafetas mistas, no dia 21 de maio, quando cada um dos quatro atletas cumprirá 300 metros a nadar, sete quilómetros a pedalar e 1,8 a correr.

A seleção portuguesa é uma das 16 inscritas na prova, cuja presença no pódio garante a presença na estreia da competição de estafetas nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, mas também nas provas individuais, desde que os triatletas ocupem um dos 138 primeiros lugares do ranking de qualificação, que encerra em 14 de junho.

João Silva, nono em Londres2012 e 35.º no Rio2106, João Pereira, quinto no Rio2016, podem assegurar novas presenças em Jogos Olímpicos, juntamente com as estreantes Melanie Santos e Gabriela Ribeiro, sendo que Vasco Vilaça e Helena Carvalho também integram o projeto olímpico.

Numa hierarquia que não é atualizada desde 05 de maio de 2020, João Pereira e João Silva são os mais bem classificados na qualificação olímpica, nos 22.º e 26.º lugares, respetivamente, seguido de Vasco Vilaça (106.º), enquanto Melanie Santos é a número um nacional (44.), à frente de Helena Carvalho (128.º) e Gabriela Ribeiro (200.º). Nas estafetas, Portugal ocupa o 17.º posto.

A Taça do Mundo integra o programa de Lisboa Capital Europeia do Desporto.