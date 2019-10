Três clubes portugueses procuram medalhas no Europeu de estafetas mistas

O Benfica, vencedor da prova em 2017 e terceiro em 2018, é uma das três equipas portuguesas que vai disputar no sábado o Campeonato Europeu de Clubes de triatlo de estafetas mistas, em Alhandra.Os encarnados terão a companhia do Portugal Talentus, equipa de Alverca, e do Clube de Natação de Torres Vedras.O Benfica vai apresentar-se com um quarteto experiente, com João Pereira, vice-campeão europeu, João Silva, recente vencedor da Taça do Mundo em Weihai, na China, Melanie Santos e Katie Zaferes.A norte-americana, líder do ranking mundial, lembrou que no último ano o Benfica esteve no pódio e que agora ambicionam a "lugares mais altos na classificação", numa prova que também servirá de aprendizagem para os Jogos Olímpicos Tóquio2020."Fazemos poucas provas de clubes. Reduzimos o volume de treino e aumentamos a intensidade. Espero estar à altura deste desafio", afirmou João Pereira.Alexandre Nobre, quinto classificado na Taça da Europa de Sines, é o único português na equipa do Portugal Talentus, que apresentará ainda com o alemão Jonas Schomburg, a austríaca Therese Feuersinger e a norte-americana Chelsea Burns."Esta prova é muito especial e esperamos estar à altura deste desafio. Dignificar Alverca e o concelho de Vila Franca de Xira. Vai ser tudo muito rápido e vamos lutar pelos lugares cimeiros", assumiu Alexandre Nobre.O Clube de Natação de Torres Novas terá na sua equipa Madalena Almeida, Ricardo Batista, campeão do mundo de juniores em 2019, José Vieira e a sueca Emma Varga.O Alhandra vai correr em casa na prova de juniores, com Inês Rico, François Vie, Gabriela Ribeiro e Afonso Nunes no conjunto."É um orgulho representar a nossa terra. A minha equipa fez um excelente resultado no ano passado, com a medalha de bronze. Queremos manter a boa prestação e conseguir estar em lugares cimeiros", disse Inês Rico.Nesta competição, cada equipa é formada por quatro atletas e terá de cumprir no total a distância de quatro triatlos 'supersprint', cada um com 250 metros a nadar, sete quilómetros de bicicleta e 1,7 quilómetros de corrida).