Triatleta morre no hospital após 'Challenge Lisboa'

Um atleta, de nacionalidade ainda desconhecida, morreu no domingo depois de se ter sentido mal durante uma prova de triatlo disputada em Lisboa no último fim de semana. A confirmação surgiu esta segunda-feira, através de um comunicado oficial do 'Challenge Lisboa', prova em que o referido atleta participou

"Com mais profunda tristeza, podemos confirmar a morte de um participante no Challenge Lisboa no último fim de semana. Durante a prova no sábado, o staff reparou que o atleta estava com problemas e forneceu assistência médica de imediato. Ele foi transportado para a tenda médica, onde conseguiram reanimá-lo e levá-lo rapidamente para o hospital. No entanto, soubemos que no domingo 8 de maio, o atleta faleceu, infelizmente. Partilhamos a nossas profundas e sinceras condolências para com a família e amigos do atleta neste momento muito triste para todos. Agradecemos ainda ao staff médico que respondeu rapidamente para fornecer ao atleta o tratamento médico que ele precisava no momento", pode ler-se na nota da organização no Facebook.

À família enlutada, Record apresenta sentidas condolências.