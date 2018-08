Continuar a ler

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964, decorreram em outubro para evitar o calor mais severo, mas, na altura, o programa do evento ainda não era influenciado por aspetos financeiros, como patrocinadores e direitos de transmissão de rádio e televisão.



O calor esperado para Tóquio'2020 não será a única preocupação dos organizadores, uma vez que, em 2017, as concentrações de E.coli, bactéria que pode causar infeção urinária e intestinal, na área de Odaiba, encontravam-se 21 vezes acima do limite.



As autoridades atribuíram grande parte da culpa desta situação, em que foram também detetadas bactérias coliformes fecais, aos problemas provocados pelas fortes chuvas do ano passado, que levaram inesperadamente à rotura da rede de saneamento de um país conhecido pela sua limpeza.



"A localização é perfeita e é incrivelmente emocionante estar bem no coração de Tóquio, na Baía de Odaiba", afirmou a presidente da União Internacional de Triatlo, Marisol Casado.



Os eventos de triatlo dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 vão decorrer na ilha artificial de Odaiba, na Baía de Tóquio, e começarão ao início da manhã para conter o calor esperado na capital japonesa, informou esta quinta-feira a organização.Tal como na maratona, e para prevenir o calor extremo previsto para Tóquio durante os Jogos Olímpicos, os organizadores e a União Internacional de Triatlo acordaram em antecipar para as 8 horas as provas inicialmente previstas para as 10 horas.

