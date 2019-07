Vasco Vilaça 15.º na estreia no Mundial de triatlo em Edmonton

O português Vasco Vilaça foi no sábado 15.º na sua primeira presença no campeonato do mundo de triatlo, em Edmonton, onde venceu o britânico Jonatham Brownlee, em 54.52 minutos.

Brownlee foi mais rápido a cumprir os 750 metros de natação, 22 quilómetros de bicicleta e cinco de corrida, deixando o espanhol Mario Mola no segundo lugar, a cinco segundos, e o belga Marten Van Riel no terceiro, a 10.

Vasco Vilaça, o triatleta mais novo em prova - o único nascido em 1999 -, cumpriu a distância em 55.56 minutos, mais 1.04 do que Brownlee, enquanto Miguel Arraiolos não terminou a prova.

O Mundial de triatlo vai terminar em Lausana, na Suíça, em 31 de agosto, com a grande final da competição, que é atualmente liderada pelo francês Vincent Luis. João Pereira é o luso mais bem colocado, no 33.º posto, à frente de João Silva (43.º) e do estreante Vasco Vilaça (que entrou para o 57.º).