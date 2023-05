Vasco Vilaça acaba em oitavo lugar na etapa de Cagliari do Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O triatleta português Vasco Vilaça terminou este sábado em oitavo lugar a terceira etapa do Campeonato do Mundo de triatlo, disputada em Cagliari, tendo descido à vice-liderança da competição.

Na terceira etapa do World Triathlon Championship Series, Vilaça completou a prova de 1.500 metros de natação, 40 quilómetros de bicicleta e 10 quilómetros de corrida com o tempo de 01:37.58 horas.

O britânico Alex Yee, com 1:36.28, venceu a prova, repartindo o pódio com o neozelandês Hayden Wilde, segundo, e com o francês Leo Bergere, terceiro.

Vasco Vilaça, que após a segunda etapa, disputada em Yokohama, no Japão, há 15 dias, tinha subido à liderança do Mundial, desceu hoje à segunda posição, seguindo agora atrás do francês Dorian Coninx.