Vasco Vilaça conquista medalha de prata em prova da Taça do Mundo de triatlo Português terminou a prova com o tempo total de 1:52.20 horas, a apenas 6 segundos do vencedor





Há uma semana sagrou-se vice-campeão mundial da modalidade

• Foto: FP Triatlo