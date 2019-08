Vasco Vilaça conquista prata na Taça da Europa de Malmo

O atleta português Vasco Vilaça, do Benfica, terminou este sábado na segunda posição da Taça da Europa de triatlo, em Malmo, na Suécia, a quatro segundos do vencedor, o irlandês Constantine Doherty.O português fez o tempo de 54 minutos, mais quatro segundos do que Doherty, que concluiu a prova em 53,56 minutos. A fechar o pódio ficou o sueco Gabriel Sandör, com 54,05 minutos."A prova correu muito bem, estou satisfeito com o resultado e tudo indica que tenho que continuar a trabalhar como tenho feito até aqui", admitiu Vasco Vilaça, que perdeu alguns segundos na transição da prova de ciclismo para a corrida.Este ligeiro atraso, provocado pela queda da bicicleta no respetivo gancho no parque de transição, obrigou o atleta benfiquista a aumentar o ritmo na primeira volta da corrida, para conseguir alcançar a frente da prova."Tive que ir mais rápido para ganhar vantagem e alcançar os primeiros atletas, até que me posicionei atrás do primeiro, o irlandês Constantine Doherty, de modo a ser ele a impor o ritmo, mas sem permitir que se afastasse", explicou o triatleta.Vasco Vilaça, de 20 anos, vai participar na final do Campeonato do Mundo de triatlo de sub-23, que irá realizar-se em Lausanne, na Suíça, de 29 de agosto a 01 de setembro.