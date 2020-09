Vasco Vilaça e a medalha de prata no Mundial: «É um sonho!»

Após a conquista da medalha de prata no Mundial de Triatlo em Berlim, Vasco Vilaça admite que cumpriu um sonho, em mais uma grande feito para o desporto português.





"Vejo todos estes grandes atletas que acompanho desde a minha infância e só estar aqui era já por si só excelente. Tenho trabalho muito, melhorado a natação que era o meu segmento mais fraco, mas não queria acreditar que conseguia alcançar esta meta e tinha algum receio de não aguentar o ritmo da corrida. Mas correr numa prova deste nível com o Vicent Luis e com o Léo Bergere é um sonho que me deu energia extra. Estou obviamente muito feliz com o resultado", reagiu o português de 20 anos.