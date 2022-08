Vasco Vilaça é candidato aos pódios no terceiro dia dos Europeus Multidesportos de Munique

Vasco Vilaça, vice-campeão do Mundo de triatlo em 2020, é o português mais cotado rumo aos pódios no terceiro dia dos europeus multidesportos de Munique, no qual Iuri Leitão pode brilhar no ciclismo de pista.

Vilaça, de 22 anos, e que já foi igualmente campeão da Europa júnior e youth, tem um percurso muito consistente em todas as fases da carreira, consolidado este ano com classificações de relevo nas etapas dos mundiais, pelo que se apresenta na Alemanha como assumido candidato às medalhas.

"Sendo esta uma prova tão importante, quero ir para além do top 10. Aproximar-me do top 3'e estar nele seria muito bom", disse à Lusa o amadorense, focado em ficar entre os 10 melhores em todas as etapas do campeonato do mundo.

Vilaça vai ter a companhia dos experientes olímpicos João Silva e João Pereira, bem como dos jovens Ricardo Batista e Miguel Tiago Silva, num reforçado conjunto luso apostado em qualificar três homens para Paris2024, a quota máxima permitida por género.

No ciclismo de pista, Iuri Leitão é um dos nomes apontados aos primeiros lugares, ou não tivesse sido campeão da Europa em 2020, ano em que foi vice sub-23.

Em 2021, o vianense de 24 anos foi medalha de prata mundial, mas na vertente de eliminação, no que considera ter sido o maior feito da sua carreira.

Em perseguição individual, Daniel Dias tentará mostrar porque é mais uma esperança do ciclismo de pista português, com cada vez mais destaque nos palcos internacionais, como o comprova o sétimo lugar da jovem Maria Martins em omnium em Tóquio2020.

No ténis de mesa, palco para as jovens Inês Matos e Matilde Pinto, que em pares femininos defrontam Marija Gnjatic e Dzana Biogradlic, na ronda de 32 dos Europeus, sem aspirações a um resultado de destaque.

Programa dos portugueses para sábado (horas de Lisboa):

11:50 -Ciclismo/perseguição individual: Daniel Dias.

15:00 -Triatlo: Vasco Vilaça, João Silva, João Pereira, Miguel Tiago Silva e Ricardo Batista.

15:30 -Ténis de mesa/pares femininos (ronda de 32): Inês Matos/Matilde Pinto.

19:14 -Ciclismo/Scratch: Iuri Leitão.