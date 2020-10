Vasco Vilaça e Melanie Santos vencem Campeonato do Mediterrâneo em triatlo

Os portugueses Vasco Vilaça e Melanie Santos venceram este sábado o Campeonato do Mediterrâneo de triatlo, que decorreu em Alhandra, Vila Franca de Xira, onde domingo se disputa o título europeu de clubes.

Vasco Vilaça, vice-campeão do mundo, impôs-se em 51.09 minutos, com o resto do pódio a ser constituído pelo belga Christophe De Keyser, a 19 segundos, e pelo português Ricardo Batista, a 46.

Alexandre Nobre foi sexto, Rafael Domingos sétimo e Tiago Fonseca em nono, enquanto o olímpico Miguel Arraiolos foi 12.º, entre os 56 que concluíram o percurso.

Melanie Santos completou a prova em 58.04 minutos, deixando Gabriela Ribeiro, segunda, a 23 segundos, e a belga Jolien Vermeylen, a 28 segundos.

Helena Carvalho e Vera Vilaça, quinta e sexta, Maria Tomé e Madalena Amaral, nova e décima, também estiveram entre as melhores, num total de 30 atletas que completaram a prova.