Vasco Vilaça em segundo lugar na etapa de Hamburgo do Mundial de triatlo

O português Vasco Vilaça terminou este sábado no segundo lugar da quinta prova do Mundial de triatlo, realizada na cidade alemã de Hamburgo e disputada em formato sprint, que foi vencida pelo neozelandês Hayden Wilde.

Vasco Vilaça foi o único dos três atletas portugueses que chegou à série decisiva da prova, terminando com o tempo de 19.28 minutos no total dos três segmentos (natação, ciclismo e corrida), mais dois segundos do que Hayden Wilde.

João Pereira teve um desempenho bastante mais modesto do que Vasco Vilaça, que consolidou a liderança do ranking, terminando no 59.º lugar, enquanto no setor feminino Maria Tomé também não conseguiu atingir a série final, concluindo a prova na 49.ª posição.