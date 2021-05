Vasco Vilaça foi 19.ª em Yokohama

O português Vasco Vilaça foi este sábado 19.º classificado na primeira etapa do Mundial de triatlo, em Yokohama (Japão), numa prova em que João Silva desistiu, com Helena Carvalho a ser 36.ª entre as mulheres.

No setor masculino, o vice-campeão mundial de triatlo, Vasco Vilaça, foi o único português a terminar a prova, na 19.ª posição, com o tempo de 01:44.50 horas, gastando mais 1.55 minutos do que o vencedor, o norueguês Kristian Blummenfelt.

O triatleta norueguês, um dos candidatos a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, cumpriu a etapa de Yokohama em 01:42.55 horas, batendo o belga Jelle Geens, segundo a 10 segundos, e o norte-americano Morgan Pearson, terceiro a 17, numa prova em que João Silva desistiu.

Já Helena Carvalho foi 36.ª entre as mulheres, com o tempo de 01:59.39, a quase cinco minutos da vencedora, a norte-americana Taylor Knibb (01:54.27 horas).

Knibb deixou a segunda classificada, a sua compatriota Summer Rappaport, a 30 segundos, com a holandesa Maya Kingma a fechar o pódio, a 38 segundos.

No paratriatlo, Filipe Marques alcançou a quarta posição na categoria PTS5, ficando a 1.47 minutos do vencedor, o britânico George Peasgood, que venceu com o tempo de 57.12 minutos.

A primeira etapa do Mundial de triatlo marca o reinício do período de qualificação olímpica, que no triatlo decorrerá até 21 de junho e no paratriatlo ficará aberto até 15 de julho.