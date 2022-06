Vasco Vilaça foi quarto classificado em Leeds na segunda etapa do mundial

Vasco Vilaça foi este sábado quarto classificado na segunda etapa do mundial de triatlo, com o mesmo tempo do terceiro em Leeds, Inglaterra, e na qual João Silva foi 11.º.



Vilaça, vice-campeão do Mundo em 2020, concluiu os 750 metros de natação, 20 quilómetros de ciclismo e cinco de corrida em 53.38 minutos, a somente 20 segundos do vencedor, o neozelandês Hayden Wilde, que tinha sido segundo em Yokohama.

O êxito de Hayden foi consumado com 10 segundos de avanço para o francês Léo Bergere e os referidos 20 para Vilaça e Lasse Luhrs, que concluíram com o mesmo registo.

Em prova que conta também para apuramento olímpico, importante o 11.º lugar de João Silva, a 45 segundos do vencedor, enquanto Ricardo Batista foi 22.º entre os 48 que terminaram a prova, com 54,35, a 1.17 minutos.

No setor feminino, Melanie Santos foi 20.ª, em 1:00.48 horas, a 1.45 minutos da francesa Cassandre Beaugrand, que bateu as britânicas Geórgia Taylor-Brown, vencedora da primeira etapa, no Japão, e Sophie Coldwell por nove e 12 segundos, respetivamente.

Maria Tomé foi 38.ª entre as 53 que terminaram o desafio, a 3.10 da vencedora.

No domingo, entram em ação as estafetas mistas, igualmente olímpicas, com Portugal a estar representado por Ricardo Batista, Melanie Santos, João Silva e Maria Tomé. De 24 a 26 de junho vai decorrer a etapa de Montreal, no Canadá, na qual Portugal vai contar com somente dois atletas, Ricardo Batista e Melanie Santos, que receberam 'wild card' da organização depois do lapso federativo de inscrição de atletas na prova.

Em 14 de maio, em Yokohama, Japão, na estreia do mundial, ainda sem contar para o ranking olímpico, tinham-se destacado o sétimo lugar de Vasco Vilaça e o oitavo de Ricardo Batista.