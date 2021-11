Vasco Vilaça foi sétimo na etapa de Abu Dhabi do circuito mundial de triatlo

O triatleta português Vasco Vilaça terminou esta sexta-feira na sétima posição a segunda etapa do circuito mundial, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a 26 segundos do vencedor, o belga Jelle Greens.

Greens cumpriu a prova em 52,20 minutos, impondo-se por cinco segundos ao francês Vincent Luis, segundo classificado, e por oito ao húngaro Bence Bicsák, que ficou na terceira posição do pódio da prova de elite.

Vasco Vilaça terminou em sétimo lugar, com 52,46 minutos, a 26 segundo de Greens, enquanto o compatriota Ricardo Batista desistiu.

No paratriatlo, o português Filipe Marques obteve a quinta posição na categoria S5, com o tempo de 59,49 minutos, que teve como vencedor o norte-americano Chris Hammer (58,34), seguido do russo Aleksandr Konyshev (58,36) e do brasileiro Ronan Cordeiro (58,38).