Vasco Vilaça sobe à liderança do Mundial

O triatleta português Vasco Vilaça conquistou este sábado o terceiro lugar na segunda etapa do Campeonato do Mundo de triatlo, disputada em Yokohama, no Japão, e ascendeu à liderança do mundial.

Na segunda etapa do World Triathlon Championship Series, Vilaça completou a prova de 1.500 metros de natação, 40 quilómetros de bicicleta e 10 quilómetros de corrida com o tempo de 01:42.18 horas, com o neozelandês Hayden Wilde a vencer a competição, enquanto o australiano Matthew Hauser foi segundo.

Com este resultado, Vasco Vilaça ascende à liderança do Campeonato do Mundo, após terem sido disputadas duas etapas.

Na competição masculina esteve também presente João Pereira, que terminou a prova no 49.º posto.

Já nas elites femininas, Melanie Santos, a única representante nacional, terminou a competição no 16.º lugar e soma importantes pontos para a qualificação olímpica.

Melanie Santos fez o tempo de 01:56.03 horas, numa competição que foi ganha pela britânica Sophie Coldwell, com a mexicana Rosa Tapia Vidal em segundo e a norte americana Taylor Knibb em terceiro.

O Campeonato do Mundo segue para Itália com a terceira etapa a ser disputada em Cagliari, no dia 27 de maio.