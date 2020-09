Vasco Vilaça vice-campeão do Mundo de triatlo

Vasco Vilaça conquistou este sábado a medalha de prata no Campeonato do Mundo de Triatlo, que se realizou em Berlim.





O português de 20 anos realizou uma grande prova e foi só superado pelo francês Vincent Luis. Leo Bergere foi terceiro classificado. João Silva, outro português em ação, ficou em 22.º lugar.Depois de sair do segmento de natação, Vilaça esteve sempre no grupo da frente no ciclismo, constituído por oito atletas, tendo sido o primeiro a chegar à transição para a corrida. No último segmento da prova, Vilaça isolou-se com mais dois atletas, Vicent Luis e Léo Bergere, sendo este o trio que viria a partilhar o pódio do Campeonato do Mundo, única e mais importante prova deste ano.Vasco Vilaça fez 49m15 e partilhou o pódio com Vicent Luis, atleta francês que revalidou o título de campeão com menos dois segundos que o português. Já Léo Bergere fez 49m18.João Silva, o outro atleta nacional em prova, ficou na 22.ª posição, com a marca de 50.14.