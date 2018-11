Vera Vilaça termina Taça Africana no terceiro lugar

A portuguesa Vera Vilaça terminou este sábado a Taça Africana de triatlo no terceiro lugar da prova feminina, em Agadir, Marrocos, enquanto Alexandre Nobre concluiu a corrida masculina na quinta posição.A atleta portuguesa conseguiu o primeiro pódio no escalão sénior em provas individuais, com um tempo de 2:08.18 horas, cerca de cinco minutos a mais em relação à vencedora, a sul-africana Gillian Sanders, e a segunda classificada, a francesa Emmie Charayron.A outra atleta portuguesa que disputou a prova, Andreia Ferrum, terminou no quinto lugar, cerca de dois minutos depois da compatriota, com o tempo de 2:10.49 horas.Na prova masculina, Alexandre Nobre foi o melhor luso, ao cortar a meta em Agadir no quinto posto, ao fim de 1:48.01 horas, a 35 segundos do vencedor, o espanhol Genis Grau, e seguido do compatriota Miguel Arraiolos, sexto colocado, que gastou mais 53 segundos do que Nobre.