Velejadores portugueses com jornada discreta no Troféu Princesa Sofia

Os velejadores portugueses que participaram esta terça-feira no Troféu Princesa Sofia, que marca em Espanha o início do apuramento para Paris'2024, tiveram um dia algo discreto.

Na classe 470, com uma frota de 68 barcos de 20 países, a dupla Diogo Costa/Carolina João caiu cinco lugares para 29.º, com 37 pontos, enquanto Beatriz Gago/Rodolfo Pires baixou três posições, para 30.º, com 38.

Os italianos Giacomo Ferrari e Bianca Caruso lideram com quatro pontos.

Em ILCA7, Eduardo Marques baixou três posições, para 11.º, com 15 pontos, Santiago Sampaio perdeu outras três, para 42.º, com 37 pontos, enquanto Lourenço Mateus subiu 18 para 112.º, com 103 pontos, numa prova que começou com 165 barcos de mais de 30 nações.

O britânico Michael Beckett e o cipriota Pavlos Kondites repartem o comando, com quatro pontos.

Num dia novamente com condições difíceis de navegabilidade, com muito vento e ondas, estrearam-se portugueses nas classes 49er e Fórmula Kite.

Em 49er, a dupla Tomás Barreto/João Prieto não competiu numa regata e não completou outra, seguindo por isso em 55.º com 39 pontos, em prova com 71 embarcações lidera pelos franceses Erwan Fischer e Clément Pequin, com dois pontos.

Na Fórmula Kite, Pedro Rodrigues foi desqualificado numa regata e é 55.º com 55 pontos, dois lugares acima de Tiago Pires de Lima, que não participou numa das provas e é 57.º com 57 pontos, enquanto Pedro Marcos é 61.º com 58.

Os franceses Benoit Gomez e Theo de Ramecourt e o esloveno Toni Vodisek estão na frente, com três pontos.

O Troféu Princesa Sofia, que decorre até sábado, constitui a primeira prova a contar para o circuito mundial organizado pela World Sailing (Federação Internacional de Vela), no qual os velejadores irão competir, nos próximos três anos, por um lugar nos Jogos Olímpicos de Paris.