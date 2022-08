Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Dupla lusa segue em quinto no Campeonato do Mundo de vela da classe 420 Manuel Ramos e Tiago Wanzeller estão a disputar a frota de ouro na prova que decorre no Lago Balaton, na Hungria





• Foto: João Trindade/Record