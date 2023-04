Carolina João e Diogo Costa acabam Semana Olímpica Francesa no quarto lugar

Os velejadores olímpicos portugueses Carolina João e Diogo Costa acabaram este sábado no quarto lugar da classe mista 470 da Semana Olímpica Francesa, em Hyères, com Vasileia Karachaliou no nono lugar em ILCA 6, após a 'medal race'.

No último dia de competição em Hyères, França, a dupla portuguesa foi quinta na corrida pelas medalhas, fechando no quarto lugar, resultado que comprova a boa forma da dupla olímpica, que mudou para esta classe e se juntou após Tóquio2020.

A dupla acabou com 71 pontos, a menos de 10 do pódio, liderado pelos espanhóis Nora Brugman e Jordi Xammar, com 53. Lara Vadlau e Lukas Mähr, da Áustria, foram segundos, com 61, e os alemães Malte Winkel e Anastasiya Winkel terceiros, com 64. Fora da 'medal race', nesta mesma classe, ficaram sexta-feira os lusos Beatriz Gago e Rodolfo Pires, que fecharam no 11.º lugar, com 88 pontos.

Vasileia Karachaliou, que representa Portugal enquanto aguarda naturalização, também foi para o mar na corrida derradeira, conseguindo um oitavo lugar, que lhe permitiu fechar em nono, com 104 pontos, os mesmos da dupla que terminou em oitavo. A vencedora, nesta classe, foi a canadiana Sarah Douglas, com 74 pontos.

A semana olímpica francesa é um dos últimos campeonatos antes dos Mundiais de Haia, que em agosto vão determinar apuramentos para os Jogos Olímpicos Paris2024.