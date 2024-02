Europeu de ILCA arranca em Atenas com ILCA 7 'em terra'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O campeonato da Europa de ILCA, prova de vela que apura países para os Jogos Olímpicos Paris'2024, teve hoje apenas uma regata pontuável, nos ILCA 6, com os ILCA 7 'em terra' em Atenas.

A croata Elena Vorobeva dominou o que foi possível disputar na Marina de Alimos, na classe olímpica de ILCA 6, em que a portuguesa Luísa Peres entrou com o 'pé esquerdo', seguindo para já no 93.º lugar.

Quanto aos ILCA 7, em que Portugal conta com Lourenço Mateus e a 'esperança' Eduardo Marques, 24.º nos últimos Mundiais, as embarcações saíram para a água mas as condições de vento não permitiram pontuar qualquer largada.