Andy Maloney arrebata título mundial ao vencer Finn Gold Cup

O neozelandês Andy Maloney venceu esta quarta-feira a Finn Gold Cup, no Porto, e arrebatou o título de campeão mundial nesta classe de vela, nas águas do Porto, com o melhor português, Filipe Silva, no 42.º lugar.

Ao fim de nove regatas, Andy Maloney sucede ao compatriota Josh Junior, vencedor da prova em 2019 e este ano terceiro classificado, com o espanhol Joan Cardona, no segundo lugar, a carimbar a última vaga europeia para Tóquio2020.

"Foi uma boa semana no geral, estou muito feliz por vencer pela primeira vez e mantê-la na Nova Zelândia", declarou o novo campeão do mundo.

Filipe Silva acabou em 42.º, segundo os resultados publicados, com Vasco Pereira em 47.º e Jorge Pinheiro de Melo em 51.º.