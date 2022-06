Barco norte-americano 'Quantum Racing' conquista título mundial de T52 em Cascais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O 'Quantum Racing', liderado por Doug DeVos, conquistou este sábado o título mundial da classe T52 de vela, disputado em Cascais, numa competição em que o barco 'Alegre', em cuja equipa estava o português Bernardo Freitas, foi terceiro.

No quinto e último dia de regatas do Rolex TP52 World Championship, a equipa norte-americana venceu a primeira regata e terminou a segunda na sexta posição, fechando o campeonato com 33 pontos, sendo que nos dias anteriores de competição não tinha vencido qualquer uma das regatas disputadas.

A 'Quantum Racing' conquistou o quarto título do seu historial e o segundo obtido em Cascais.

Em segundo lugar terminou, com 40 pontos, terminou o barco alemão Platoon, de Harm Muller-Speer, enquanto o Alegre, onde estava o velejador olímpico português Bernardo Freitas foi terceiro, com 41 pontos.