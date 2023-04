Beatriz Gago e Rodolfo Pires caem para terceiro na Semana Olímpica Francesa

Os velejadores portugueses Beatriz Gago e Rodolfo Pires desceram esta quinta-feira a terceiros na classe 470 da Semana Olímpica Francesa, em Hyères, após um dia menos positivo, com Diogo Costa e Carolina João no sétimo posto.

O 29.º lugar, descartado, numa das regatas do dia pode 'pesar' em Gago e Pires na sexta-feira, dia em que se decidem os apurados para a 'medal race' de sábado, que apura os 10 primeiros da classe olímpica mista, com Portugal em condições de apurar estas duas duplas. No limite está, para já, Vasileia Karachaliou, que representa Portugal enquanto espera naturalização, seguindo no 10.º lugar na classe ILCA 6, com uma má regata na única que contou, à medida que a meteorologia continua a afetar as embarcações em Hyères.

Em ILCA 7, Eduardo Marques subiu a 14.º e está 'pressionado' para as três regatas finais, na sexta-feira, em que tem de conseguir lugares cimeiros para entrar no top 10 antes da disputa das medalhas, com Santiago Marques em 32.º e Lourenço Mateus em 111.º.

Tomás Pires de Lima, agora 53.º, 'reentrou' na frota de prata no Kite, depois de quinta-feira ser informado que estaria no bronze, após ser descoberta uma incongruência nas instruções, e, em 49er, Ricardo Alves e Tiago Alves seguem no 55.º posto, com Pedro Costa e João Bolina em 71.º da geral.

A semana olímpica francesa é um dos últimos campeonatos antes dos Mundiais de Haia, que em agosto vão determinar apuramentos para os Jogos Olímpicos Paris2024.