Beatriz Gago e Rodolfo Pires vice-campeões da Europa júnior da classe olímpica 470

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os velejadores Beatriz Gago e Rodolfo Pires sagraram-se esta terça-feira vice-campeões da Europa júnior da classe olímpica 470, em prova que decorreu em Vilamoura, Faro.

A dupla venceu a 'medal race' e com isso somou 29 pontos, em prova ganha pelos franceses Matisse Pacaud e Lucie de Gennes, com 18, enquanto os polacos Kacper Paszec e Oliwia Laskowska levaram o bronze, com 38 pontos.

Destaque ainda para a classe 470 em que a dupla Afonso Munhá/Duarte Reis ficou em quarto lugar, com 76, a apenas 11 do bronze em sub-17, enquanto na frota open Francisco Uva e José Vozone terminaram em sexto, com 82 pontos.