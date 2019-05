Bernardo Loureiro encerra top 10 no Europeu de Laser Radial

Bernardo Loureiro, em 10.º lugar na classe Laser Radial, é agora o velejador português mais bem classificado nos Europeus das classes de Laser, que se estão a disputar na frente atlântica do Porto.A um dia do encerramento das regatas, que movimentam 323 velejadores em representação de 55 países, Portugal tem mais quatro velejadores entre os 20 primeiros de Laser Radial, já que Martin Fernandes é o 14.º, João Tomás o 17.º, Vasco Veras o 19.º e José Mendes o 20.º.Martin Fernandes, de 17 anos apenas, segue em nono na tabela de sub-21.Na categoria Laser Standard, o inglês Lorenzo Chiavarini é o melhor velejador europeu, numa competição que continua a ser liderado pelo australiano e campeão olímpico Tom Burton. O melhor luso é Eduardo Marques, no 45.º posto.A dinamarquesa Anne-Marie Rindom mantém a liderança de Laser Radial feminino, pelo quinto dia consecutivo. Mafalda Pires de Lima ocupa agora o 75.º lugar.No sábado, realizam-se as duas últimas regatas, com início às 11:00 horas.