Carolina João cai para o 67.º lugar no Mundial de laser radial

A velejadora portuguesa Carolina João desceu esta terça-feira mais um lugar na classificação geral do Mundial de laser radial, para a 67.ª posição, após a realização de nove regatas, em Sakaiminato, no Japão.Carolina João terminou as duas regatas disputadas esta terça-feira no 17.º e 16.º postos, passando a totalizar 175 pontos, permanecendo como a portuguesa mais bem classificada na competição, que tem uma nova líder, a dinamarquesa Anne-Marie Rindom, com 57.Ainda mais distante dos primeiros lugares estão as portuguesas Mafalda Pires de Lima e Federica Franchi, que ocupam a 83.ª e 84.ª posições, respetivamente, com 244 e 259 pontos.Portugal esteve presente nas competições de laser radial das últimas duas edições dos Jogos Olímpicos, em ambos os casos por Sara Carmo, que foi 28.ª classificada em Londres 2012 e 27.ª no Rio 2016.