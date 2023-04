Carolina João e Diogo Costa na medal race da Semana Olímpica Francesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os velejadores olímpicos portugueses Carolina João e Diogo Costa subiram esta sexta-feira ao terceiro lugar em 470 e vão participar, sábado, na medal race da Semana Olímpica Francesa, tal como Vasileia Karachaliou, em representação de Portugal, em ILCA 6.

Carolina João e Diogo Costa deram um salto para o pódio e entram em posição favorável na corrida às medalhas de sábado, em regata decisiva em Hyères, ao contrário de Beatriz Gago e Rodolfo Pires, na mesma classe. A dupla chegou a estar no segundo posto da geral, mas não podia hoje sair muito dos primeiros postos nas três regatas agendadas, o que acabou por acontecer, caindo para o 11.º posto, fora do top 10 que disputará a última prova no sábado.

Em ILCA 6, Karachaliou, que compete em representação de Portugal enquanto aguarda naturalização, ficou no quinto lugar ao cabo de mais três regatas, recuperando posição e reentrando na luta pelas medalhas.

Apesar disso, o resultado, nota fonte da Federação Portuguesa de Vela, permite a Gago e Pires subirem de nível no projeto olímpico, o mesmo acontecendo com Eduardo Marques, 15.º em ILCA 7.

A semana olímpica francesa é um dos últimos campeonatos antes dos Mundiais de Haia, que em agosto vão determinar apuramentos para os Jogos Olímpicos Paris2024.