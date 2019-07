Carolina João termina Mundial de laser radial no 72.º lugar

A velejadora portuguesa Carolina João terminou esta quarta-feira no 72.º lugar do Mundial de laser radial, que se realizou em em Sakaiminato, no Japão, e foi vencido pela a dinamarquesa Anne-Marie Rindom.Carolina João desceu mais cinco postos no último dia de competição, depois de ter terminado as duas regatas finais na nona e 26.ª posições, concluindo a participação como a portuguesa mais bem posicionada, com um total de 180 pontos, enquanto Rindom terminou com 50.Mafalda Pires de Lima e Federica Franchi, as restantes velejadoras lusas que disputaram o Mundial, mantiveram-se na 83.ª e 84.ª posições, respetivamente, ambas com 271 pontos, após a realização das 11 regatas da prova.Portugal esteve presente nas competições de laser radial das últimas duas edições dos Jogos Olímpicos, em ambos os casos por Sara Carmo, que foi 28.ª classificada em Londres 2012 e 27.ª no Rio 2016.