Charisma de Álvaro Marinho continua líder do Circuito mundial 44 Cup em Cascais

A equipa Charisma, treinada pelo antigo velejador olímpico português Álvaro Marinho, manteve esta sexta-feira a liderança da prova de Cascais do circuito mundial 44 Cup, disputadas seis das 15 regatas da prova.



Depois de ter vencido as três regatas do primeiro dia, hoje a formação monegasca averbou dois quartos lugares e um terceiro, pelo que soma agora 14 pontos. A quatro de distância, com 18, a equipa eslovena Ceeref, que venceu uma prova, ficou em segundo em outra e conquistou ainda um sexto lugar.

Os franceses da Aleph Racing subiram ao terceiro lugar do pódio, com um segundo, terceiro e quinto lugar, respetivamente, totalizando 23 pontos. A Charisma, que foi oitava e última classificada na primeira das quatro etapas do circuito, tem beneficiado do conhecimento do campo de regatas de Álvaro Marinho.

A competição de oito tripulações de seis países prosseguirá posteriormente em Marstrand, Suécia, entre 29 de junho e 03 de julho, e termina em Oman, entre 07 e 11 de dezembro.

Os RC44 são barcos de alta competição com os cascos construídos inteiramente em carbono e velas de última geração, o que os torna extremamente rápidos em todas as condições de vento e mar.