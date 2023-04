Cinco tripulações portuguesas na frota de ouro no Troféu Princesa Sofia

Cinco tripulações portuguesas vão disputar a frota de ouro no Troféu Princesa Sofia em vela, que junta em Palma de Maiorca, Espanha, os melhores do mundo.

Na classe 470, os olímpicos Diogo Costa e Carolina João seguem em frente, apesar de terem começado o dia no quarto lugar e caírem para 17.º entre 72 tripulações, com 34 pontos. Beatriz Gago e Rodolfo Pires tiveram um dia mais positivo, melhorando cinco posições, para 21.º, com 41, seguindo igualmente entre os mais fortes.

O dia foi também positivo para os quatro portugueses em ILCA 7, com Eduardo Marques a ser o melhor, subindo nove posições para 30.º, com os mesmos 46 pontos de Santiago Sampaio, 31.º e que ascendeu 29 posições: ambos vão competir igualmente na frota de ouro. Em prova com 184 barcos, Lourenço Mateus subiu 22 posições para 100.º, com 114 pontos, e vai à frota de prata, enquanto José Mendes ultrapassou 35 adversários para ser 148.º, com 177, e estará entre os que vão para o grupo de bronze.

Em ILCA 6, Vasileia Karachaliou, olímpica em Tóquio2020 pela Grécia, mas que compete por Portugal, mesmo aguardando pela naturalização, caiu cinco posições, para 13.ª, com 29 pontos, ainda assim quedando-se na frota de ouro. Já Luísa Peres subiu um degrau, para 90.ª, com 164, continuando em competição na de prata.

Em 49er, dia mau para Pedro Costa e João Bolina, que caíram 37 lugares, para 83.º, com os mesmos 95 pontos de Ricardo e Tiago Alves, que baixaram 16 posições, para 85.º, seguindo todos para a frota de bronze.

Em kitefoil, com 107 participantes, Pedro Afonso concluiu em 56.º, com 75 pontos, e está na frota de prata, enquanto Tomás Pires de Lima baixou 12 posições, para 66.º, com 89, passando para a de bronze. Em kitefoil feminino, Mafalda Pires de Lima baixou uma posição, para 34.ª, entre 51 atletas, agora com 95 pontos, e estará na frota de prata.

Na quinta e na sexta-feira, os velejadores da frota de ouro vão procurar estar entre os 10 melhores para assim disputarem no sábado a medal race.