Diogo Costa e Carolina João começam Europeu na classe 470 no quarto lugar

Os velejadores portugueses Diogo Costa e Carolina João terminaram esta segunda-feira as duas regatas do primeiro dia do Campeonato da Europa da classe olímpica 470 na quarta posição geral da prova que decorre até sábado em Sanremo, Itália.

Com um terceiro e um sexto lugares, a dupla olímpica portuguesa está com os mesmos nove pontos dos franceses Camille Lecointre e Jeremie Mion, terceiros. A prova é liderada pelos alemães Theresa Loffler e Chistopher Hoerr, com apenas dois, fruto de dois triunfos, seguidos dos espanhóis Jordi Henández e Nora Cabot, com sete pontos.

Em competição com 65 embarcações, Beatriz Gago e Rodolfo Pires seguem em oitavo, com 13 pontos, fruto de um sétimo e um sexto lugares.

Na terça-feira, disputam-se mais três regatas, no fim das quais, completadas cinco, as tripulações serão divididas pelas frotas de ouro, que disputarão os primeiros lugares, e a de prata.