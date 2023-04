Diogo Costa e Carolina João na corrida pela 'medal race' do Troféu Princesa Sofia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os portugueses Diogo Costa e Carolina João, em 470, estão na 13.ª posição do Troféu Princesa Sofia de vela, em Palma de Maiorca, e ainda lutam pelo 'top 10' e pelo acesso à corrida pelas medalhas.

Depois de um segundo lugar na primeira regata do dia, os dois olímpicos (ainda que em classes diferentes) chegaram a subir ao 10.º posto, mas acabaram por fechar em 13.º, a seis pontos do 10.º que lhes permitirá, no sábado, discutir a 'medal race'.

Nas regatas decisivas de sexta-feira em Espanha, Beatriz Gago e Rodolfo Pires entram em 24.º na mesma 470 mista, também na frota de ouro, mas já muito longe dos primeiros lugares.

Em ILCA 7, outra classe olímpica, Eduardo Marques tem protagonizado uma recuperação regata após regata e está a 31 pontos da 'medal race', no 22.º posto da tabela, enquanto Santiago Sampaio, também na 'gold fleet', é 39.º.

Em ILCA 6, a vice-campeã europeia Vasileia Karachaliou, em representação de Portugal, é 18.ª, com missão complicada para aceder à luta pelas medalhas, e Luísa Peres segue na frota de prata.

Na outra das classes olímpicas, a 49er, os lusos mais bem posicionados são Pedro Costa e João Bolina, em 72.º.

Na Fórmula Kite, Pedro Afonso (em masculinos) e Mafalda Pires de Lima (em femininos) correm na prata e, no bronze, Tomás Pires de Lima é primeiro num Troféu, em Palma, que junta os melhores do mundo da vela.