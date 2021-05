Diogo Costa e Pedro Costa fecham primeiro dia dos Europeus de 470 no 12.º lugar

Os velejadores portugueses Diogo Costa e Pedro Costa concluíram este domingo na 12.ª posição o primeiro dia dos Europeus de 470, em Vilamoura, com Beatriz Gago e Rodolfo Pires a serem 19.os na prova mista.

Diogo e Pedro Costa, que asseguraram a vaga em 470 para Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, somam 28 pontos após as três primeiras regatas.

O Europeu é liderado pelos espanhóis Jordi Xammar e Nicolas Rodriguez, com seis pontos, seguidos dos suecos Anton Dhalberg e Fredrik Bergstrom (sete) e dos suíços Kilian Wagner e Gregoire Siegwart (nove).

Na vertente mista, que vai fazer parte do programa dos Jogos Paris2024, Beatriz Gago e Rodolfo Pires têm 32 pontos, longe dos israelitas Nitai Hasson e Saar Tamir, que lideram com três.

Em igualdade com a dupla israelita estão os britânicos Theres Dahnke e Matti Cipra, com os britânicos Freya Black e Marcus Tressler a serem terceiros, com seis.