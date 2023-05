Duplas portuguesas fora da medal race no Europeu da classe 470

A dupla de velejadores portuguesa composta por Diogo Costa e Carolina João caiu esta sexta-feira de sétimo para 12.º nos Europeus da classe olímpica 470, falhando a 'medal race' de sábado, assim como Beatriz Gago e Rodolfo Pires.

Com um último dia só com lugares fora do 'top 10', incluindo um 23.º a acabar, os dois velejadores olímpicos em Tóquio2020, em classes diferentes, saíram dos lugares de acesso à luta por medalhas e fecham em 12.º, com 108 pontos.

Mais abaixo ficaram Gago e Pires, que acabaram no 23.º lugar de um Europeu que termina no sábado e tem como líderes os suecos Anton Dahlberg e Lovisa Karlsson, campeões da Europa em 2022.

O apuramento olímpico da classe 470 vai decorrer nos Mundiais, em Haia (Holanda), entre 08 e 20 de agosto.