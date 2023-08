Eduardo Marques é 29.º no Mundial na classe ILCA 7

Eduardo Marques terminou o primeiro dia da classe ILCA 7 do Campeonato do Mundo, em Haia, na Holanda, em 29.º, com 35 pontos, depois de ter sido 33.º na primeira regata do dia e segundo na outra. Já Lourenço Mateus é 89.º (86 pontos), fruto de um 38.º e um 48.º lugares, e Santiago Sampaio é 93.º, com um 70.º e 19.º nas duas regatas do dia.Em ILCA 6, Vasileia Karachaliou, velejadora grega que representa Portugal, está no 19.º lugar, com 23 pontos, na sequência de um 15.º e um 8.º lugar.Em dia de descanso para a classe 470, as duplas portuguesas do 49er, mantêm-se longe dos primeiros lugares ao cabo de nove regatas, com Ricardo Alves e Tiago Alves a caírem para 75.º (eram 73.º), com 187 pontos, e Pedro Costa e João Bolina a seguirem em 77.º (192 pontos).Este Mundial atribuiu as primeiras vagas para os Jogos Olímpicos de Paris'2024.Entretanto, terminou este domingo, na Noruega, o Europeu sub-23 ILCA. Com uma frota de 149 inscritos, José Mendes foi 32.º e Francisco Fonseca 35.º em ILCA 7, já Luísa Peres foi 39.ª em ILCA 6, entre 73 velejadoras.