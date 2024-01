Eduardo Marques sobe a 13.º no Mundial ILCA 7

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O velejador português Eduardo Marques subiu este sábado ao 13.º lugar do campeonato do Mundo de ILCA 7, recuperando no segundo dia de abertura infeliz em Adelaide, na Austrália.

Marques, que nos Mundiais de 2023, em Haia, garantiu uma quota olímpica para Paris'2024 nesta categoria da vela, registou hoje um sexto e um quinto lugares, entre 153 inscritos, todos divididos em três frotas de qualificação.

Com esse resultado, subiu ao 13.º posto, reentrando na luta pela 'medal race', numa tabela que continua a ser comandada pelo norueguês Hermann Tomasgaard, bronze em Tóquio'2020, que voltou a vencer uma das regatas.

Em sentido inverso, esteve hoje Santiago Sampaio, que caiu a 76.º, com duas regatas em 31.º, o que o penaliza mesmo descartando uma delas como pior resultado.

A corrida estará dividida nestas frotas de qualificação até serem disputadas 10 regatas, duas por dia, segundo planeado, desde que a meteorologia permita. A regata pelas medalhas está agendada para 31 de janeiro.