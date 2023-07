Falta de vento condiciona portugueses no evento teste para Paris'2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os velejadores portugueses a competir no evento teste para os Jogos Olímpicos não foram muito felizes esta quarta-feira nas regatas em Marselha, num dia marcado pela falta de vento na cidade que vai receber a vela em Paris'2024.

Nos kite, a falta de vento resulta em perda de sustentabilidade e queda ao mar, obrigando a desistência antes de afundar, o que aconteceu com Mafalda Pires de Lima em duas das três regatas, pelo que caiu um lugar, para 16.ª, com 112 pontos.

Em 470, a dupla Beatriz Gago e Rodolfo Pires baixou uma posição, para 16.º e penúltima, com 84 pontos, enquanto em 49er, Pedro Costa e João Bolina não foram felizes nas três regatas do dia - 27.º, 21.º e 28.º posições - e continuam em 29.º e últimos, com 123 pontos.

A cumprir um dia de descanso, Eduardo Marques manteve assim o 11.º lugar em ILCA 7, enquanto a grega Vasileia Karachaliou, a representar Portugal enquanto aguarda o processo de naturalização, continua em 10.º em ILCA 6.