Henrique Brites e Francisco Maia foram oitavos no Mundial de snipe

Os velejadores espanhóis Alfredo González e Cristian Sanchez sagraram-se campeões do Mundo da classe snipe, em prova que esta quinta-feira terminou em Cascais e na qual os jovens Henrique Brites e Francisco Maia conquistaram o oitavo lugar.



Os norte-americanos Ernesto Rodriguez e Kathleen Tocke partiram para o quinto e último dia de provas com seis pontos de vantagem para os brasileiros Alexandre Paradeda e Gabriel Kieling e sete sobre a dupla espanhola, que na última regata teve melhor desempenho e assim recuperou a liderança que tive durante boa parte do evento.

Os espanhóis terminaram a competição com 34 pontos, enquanto os seus rivais concluíram igualados com 38, acabando o segundo posto para a dupla brasileira, com mais primeiros lugares, e que assim se sagrou vice-campeã do mundo pela segunda edição consecutiva.

Os portugueses Henrique Brites e Francisco Maia foram quintos na derradeira regata e subiram à oitava posição, enquanto Mafalda Pires de Lima, com o espanhol Jaime Urdangaray à proa, ficou em 11º.

O mundial de snipe juntou um recorde de 87 duplas, 12 das quais portuguesas, oriundas de 19 nações.