João Pontes quinto no campeonato da Europa Sub-19 de ILCA 6

O velejador português João Pontes terminou esta quarta-feira o Campeonato da Europa Sub-19 de ILCA 6 na quinta posição, enquanto Frederico Pinho foi 58.º em Gdynia, na Polónia.

João Pontes concluiu o seu desempenho com 78 pontos em prova ganha pelo italiano Mattia Cesana, com 30, seguido do seu compatriota Massimiliano Antoniazzi, com 38, e do sueco Erik Nolen, que fechou o pódio com 60.

Frederico Pinho somou 264 pontos no evento que reuniu 260 atletas, entre os quais Ricardo Plácido (204° da geral) e Gonçalo Lauret (209°), que estiveram na frota esmeralda.

A ILCA 6 é a classe olímpica feminina e é a classe que os Juniores masculinos utilizam antes de passarem para ILCA 7, olímpica nos homens.