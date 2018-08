Continuar a ler

Em 30 anos, muito mudou nos desportos náuticos, entre infraestruturas e atletas, mas João Rodrigues assinalou que há algo se manteve inalterável para ele."O que nunca mudou, pelo menos da minha parte, foi a paixão por este desporto e acho que esse é o segredo da longevidade. Olhando para trás, nunca imaginei que este percurso fosse possível", salientou o velejador, de 46 anos.Miguel Albuquerque destacou a longa e premiada carreira de João Rodrigues, o que o torna um exemplo para os mais novos, tal como Cristiano Ronaldo."Eu acho que o João Rodrigues é, em primeiro lugar, um exemplo, como pessoa e como atleta, e acho que é importante para as novas gerações madeirenses terem o João Rodrigues como uma referência", começou por referir.O presidente do Governo Regional madeirense mostrou-se orgulhoso de mais um feito alcançado pelo velejador, que esteve em sete Jogos Olímpicos, desde 1992, em Barcelona."Ele é um profissional da engenharia, que continua a trabalhar e fez, paralelamente, uma carreira brilhante como atleta. É um dos atletas portugueses com mais participações nos Jogos Olímpicos. É um homem que esteve sempre no topo da alta competição ao longo de muitos anos, o que é difícil. Isto é significativo, importante e nós estamos muito orgulhosos mais uma vez da sua prestação", afirmou.A possibilidade de o arquipélago receber provas náuticas foi ainda abordada e tanto João Rodrigues como Miguel Albuquerque aprovaram a ideia."Nunca me canso de dizer que a Madeira tem um potencial gigantesco para a prática das modalidades náuticas, nas diversas vertentes. Já foram dados passos importantes, no sentido de potenciar o que está disponível para nós e penso que, nos próximos anos, vamos ver coisas bonitas a acontecerem no universo da vela e de outras atividades náuticas", mencionou João Rodrigues.Miguel Albuquerque referiu que a vinda do ferry para a Madeira facilita a organização dos eventos e revelou que tem estado em contacto constante com diversas entidades para que a organização de eventos aconteça num futuro próximo.